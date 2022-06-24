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Лавров назвал кандидатство Украины подготовкой ЕС и НАТО к войне с Россией

Новина українською →
Москва, Пятница 24 июня 2022 13:41
Лавров назвал кандидатство Украины подготовкой ЕС и НАТО к войне с Россией Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Евросоюз вместе с НАТО собирают "коалицию" для борьбы, а по большому счету, якобы "для войны против России".

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Интерфакс".

С соответствующим заявлением он выступил комментируя предоставление статуса кандидата в ЕС Украине и Молдове.

"Конечно, мы реально будем смотреть на поведение Европейского союза и следить за теми реальными шагами, которые он делает...У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность ЕС каким-то образом рассосется или изменится в долгосрочной перспективе. Но это путь, который европейцы выбрали", - говорит Лавров.

Он также сравнил ЕС и НАТО с гитлеровской Германией.

"Когда начиналась Вторая мировая война, Гитлер под свои знамена собрал значительную часть, если не большую часть европейских стран для войны против СССР. Сейчас ЕС вместе с НАТО собирают современную коалицию для борьбы, а по большому счету войны с Россией", - считает Лавров.

Кандидатство Украины в ЕС

Напомним, вчера Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Такое решение единогласно поддержали все лидеры ЕС во время саммита в Брюсселе.

Отметим, что после получения кандидатства следует этап переговоров между страной-претендентом и членами Евросоюза.

Угрозы России

Отметим, что в России часто звучат угрожающие заявления на фоне пути Украины к евроинтеграции.

Так, недавно заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что принятие Украины в Евросоюз возможно лишь в середине века и якобы до этого момента, ЕС может "исчезнуть".

При этом российский президент Владимир Путин заявил, что РФ якобы не выступает против членства Украины в ЕС.

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