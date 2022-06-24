Николаев и область снова под российскими ударами: что известно

Российские войска под утро вновь нанесли удары по Николаеву. Под атаки врага также попало и предместье.

Об этом РБК-Украина сообщили очевидцы.

Что известно на данный момент

"Утром российские войска обстреляли Николаев и пригород", - рассказали изданию очевидцы.

Также, по информации местных СМИ, утром город проснулся от громких взрывов.

"Город находится под вражеским обстрелом. В социальных сетях пишут о запуске ракет со стороны моря", - пишет "Новости-N".

При этом в Telegram-каналах также массово сообщали о запуске ракет со стороны моря.

Воздушная тревога

Отметим, что именно в это время (около 07:00) в городе была объявлена воздушная тревога. Но уже по состоянию на 07:37 ее отменили.

Фото: Николаев и область снова под российскими ударами (РБК-Украина)

Обстрелы Николаева

Добавим, что россияне атакуют ракетами Николаев уже который день подряд. Так, вчера враг выпустил по городу три крылатые ракеты, из-за чего были повреждены объекты инфраструктуры.

Кроме того, из-за одной из атак оккупантов на город, погиб один человек, еще трое получили ранения.

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