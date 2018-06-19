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Интервью

СБУ разоблачила международную платежную систему на сотрудничестве с санкционной российской компанией

НовостиПроисшествия    19.06.2018 - 10:19
Фото: СБУ (УНИАН)
Фото: СБУ (УНИАН)

Служба безопасности проинформировала НБУ о рисках возникновения угроз нацбезопасности в связи с такой деятельностью

Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили международную платежную систему на сотрудничестве со санкционной российской компанией. Об этом говорится в сообщении преес-службы СБУ.

Как сообщается, СБУ на постоянной основе проводит системную работу по мониторингу эффективности примененных персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), предусмотренных решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 02.05.2018 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", введенного в действие Указом Президента Украины от 14.05.2018 № 126/2018.

"Оперативники спецслужбы установили, что одна из запрещенных в Украине российских платежных систем для избежания действия примененных к нему ограничений использует для перевода средств в Украину возможности партнера - международной платежной системы TYME. Внедрение платежными системами этого противоправного механизма подтверждено соответствующими документальными материалами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что СБУ проинформировала Национальный банк Украины о рисках возникновения угроз национальной безопасности в связи с такой деятельностью. На основании материалов Службы государственный регулятор принял решение об отмене регистрации международной платежной системы TYME.

Напомним, в Одессе правоохранители пресекли деятельность этнической преступной группировки, которая специализировалось на изготовлении поддельных банкнот отечественной и основных зарубежных валют.

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, Одесса, мошенничество  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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