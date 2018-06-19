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СБУ викрила міжнародну платіжну систему на співпраці із санкційною російською компанією

НовиниНадзвичайні події    19.06.2018 - 10:19
Фото: СБУ (УНИАН)
Фото: СБУ (УНИАН)

Служба безпеки поінформувала НБУ про ризики виникнення загроз націбезпеці у зв’язку з такою діяльністю

Співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України (СБУ) викрили міжнародну платіжну систему на співпраці зі санкційною російською компанією. Про це йдеться у повідомленні преес-служби СБУ.

Як повідомляється, СБУ на постійній основі проводить системну роботу із моніторингу ефективності застосованих персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), передбачених рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 02.05.2018 "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", введеного в дію Указом Президента України від 14.05.2018 № 126/2018.

"Оперативники спецслужби встановили, що одна із заборонених в Україні російських платіжних систем для уникнення дії застосованих до неї обмежень використовує для переказу коштів в Україну можливості партнера - міжнародної платіжної системи TYME. Впровадження платіжними системами цього протиправного механізму підтверджено відповідними документальними матеріалами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що СБУ поінформувала Національний банк України про ризики виникнення загроз національній безпеці у зв’язку з такою діяльністю. На підставі матеріалів Служби державний регулятор прийняв рішення про скасування реєстрації міжнародної платіжної системи TYME.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці припинили діяльність етнічного злочинного угрупування, яке спеціалізувалося на виготовленні підроблених банкнот вітчизняної та основних іноземних валют.

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Теги публікації: Служба безпеки України, Одеса, мошенничество  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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