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В Одесі правоохоронці затримали етнічне угруповання фальшивомонетників

НовиниНадзвичайні події    18.06.2018 - 15:36
Фото: затримання фальшивомонетників в Одесі (ssu.gov.ua)
Фото: затримання фальшивомонетників в Одесі (ssu.gov.ua)

Під час обшуків у фальшивомонетників вилучено так звану "куклу" на суму 500 тисяч доларів

В Одесі правоохоронці припинили діяльність етнічного злочинного угрупування, яке спеціалізувалося на виготовленні підроблених банкнот вітчизняної та основних іноземних валют. Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

"Під час обшуків у фальшивомонетників вилучено так звану "куклу" на суму 500 тисяч доларів та нерозрізаний лист підроблених гривневих купюр. Затримано чотирьох учасників угруповання", - повідомили в СБУ.

Зазначається, зо за результатами проведених оперативних закупівель правоохоронці придбали у зловмисників 1,5 тис. тисячі підроблених доларів та 9 тис. фальшивих євро.

Ватажком угруповання, котрий організував його діяльність, виявився утриманець слідчого ізолятора, який перебуває там за раніше скоєні злочини. За організацію банди фальшивомонетників він отримає додатковий термін ув’язнення.

Нагадаємо, 14 червня 2018 року в Одесі правоохоронці викрили банду фальшивомонетників. Як зазначається, до складу групи входили 5 осіб, троє з яких - громадяни однієї із держав Кавказького регіону. 

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Теги публікації: фальшивомонетчики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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