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СБУ разоблачила коррупционную схему на таможне в Херсонской области

Новости » Общество     09.12.2019 - 11:21
СБУ разоблачила коррупционную схему на таможне в Херсонской области
Фото: задержание таможенника (ssu.gov.ua)

Чиновник требовал взятки за содействие незаконного ввоза товаров на территорию Украину

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала руководителя одной из таможен Херсонской области, который занимался систематическим вымогательством взяток у предпринимателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По сообщению спецслужбы, чиновник за взятки гарантировал содействие в незаконном уменьшении установленных таможенных пошлин, а также обещал не создавать препятствий при таможенном оформлении товаров.

"Для реализации "теневой" схемы чиновник, который является руководителем совместной межведомственной группы по противодействию минимизации таможенных платежей в регионе, пытался влиять на представителей других контролирующих органов. Правоохранители задержали злоумышленника вблизи рабочего места после получения очередной суммы неправомерной выгоды", - сообщили в СБУ.

Чиновнику сообщили о подозрении в нарушении ч.3 ст.368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Одессе СБУ задержала группу вымогателей. Четверо одесситов за определенную плату якобы содействовали гражданам, в освобождении их от административной или уголовной ответственности.

Также РБК-Украина писало, что в Ровенской области на одной из таможен СБУ провела обыски. Во время следственных действий СБУ изъяла документы относительно осуществления таможенных оформлений. Таможенников подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением.

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