СБУ викрила корупційну схему на митниці в Херсонській області

Фото: затримання митника (ssu.gov.ua)

Чиновник вимагав хабарі за сприяння незаконного ввезення товарів на територію України

Служба безпеки України (СБУ) затримала керівника однієї з митниць Херсонської області, який займався систематичним вимаганням хабарів у підприємців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За повідомленням спецслужби, чиновник за хабарі гарантував сприяння у незаконному зменшенні встановлених митних зборів, а також обіцяв не створювати перешкод при митному оформленні товарів.

"Для реалізації "тіньової" схеми чиновник, який є керівником спільної міжвідомчої групи з протидії мінімізації митних платежів в регіоні, намагався впливати на представників інших контролюючих органів. Правоохоронці затримали зловмисника поблизу робочого місця після одержання чергової суми неправомірної вигоди", - повідомили в СБУ.

Чиновнику повідомили про підозру у порушенні ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України. На даний момент вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що в Одесі СБУ затримала групу вимагачів. Четверо одеситів за певну плату нібито сприяли громадянам, звільнення їх від адміністративної або кримінальної відповідальності.

Також РБК-Україна писало, що в Рівненській області на одній з митниць СБУ провела обшуки. Під час слідчих дій СБУ вилучила документи щодо здійснення митних оформлень. Митників підозрюють у зловживанні владою і службовим становищем.