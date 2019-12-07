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В Одессе СБУ блокировала деятельность вымогателей

Новости » Общество     07.12.2019 - 16:59
В Одессе СБУ блокировала деятельность вымогателей
Иллюстративное фото (Униан)

Злоумышленники якобы содействовали в вынесении положительных судебных решений

Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала деятельность организованной группировки, которая занималась незаконным вымогательством денег от участников судебных разбирательств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что четверо жителей Одессы за определенную плату якобы содействовали гражданам, чьи дела находятся на рассмотрении судов, в вынесении решений, которые освобождали их от административной или уголовной ответственности. При этом влияния на судебные решения у группировки не было.

"Деньги за "услуги" граждане должны были перечислять на банковскую карточку. Все контакты со своими клиентами злоумышленники осуществляли дистанционно - по телефону или с использованием интернет-сервисов. Оперативники спецслужбы задокументировали десять эпизодов противоправной деятельности группы", - сообщили в СБУ.

На данный момент решается вопрос о сообщении подозрения участникам группировки по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Днепропетровской области СБУ разоблачила хакеров, которые работали в интересах российских спецслужб. Хакеры разрабатывали опасное программное обеспечение по заказу РФ.

Также в конце ноября СБУ задержала банду рэкэтиров на Закарпатье. Рэкетиры обстреливали из гранатометов магазины и поджигали автомобили.

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