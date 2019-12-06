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СБУ проводит обыски на Ровенской таможни

Новости » Происшествия     06.12.2019 - 16:02
СБУ проводит обыски на Ровенской таможни
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

СБУ изъяла документы относительно осуществления таможенных оформлений

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит следственные действия на Ровенской таможни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UA:Рівне.

Отмечается, что обыски происходят в админпомещениях. Основание - уголовное производство, открытое по материалам СБУ Государственным бюро расследований. Речь идет о статье 364 УКУ "Злоупотребление властью и служебным положением".

"У нас продолжаются следственные действия на таможенном посту "Ровно". Приехали работники СБУ, их интересуют документы по осуществлению в 2018 году таможенных оформлений. Мы им предоставили все документы, которые их интересуют, добровольно. И следственные действия на этом закончились. Там до таможни вообще вопросов нет. Есть вопросы к субъекту, к предприятию, которое осуществляло таможенное оформление", - отметил заместитель начальника Ровенской таможни Сергей Панчук.

РБК-Украина писало, что 26 ноября заместитель начальника Киевской городской таможни Сергей Тупальский заявил о проведении обыска у него дома. В тот же день Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало 10 сотрудников Киевской таможни.

Ранее следователи Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР) проводили обыски на территории Николаевской таможни.

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