СБУ разоблачила в Донецкой области международную группировку рэкетиров

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Злоумышленники требовали деньги от предпринимателей

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали в Мариуполе деятельность международной организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у граждан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, в состав банды входили восемь ранее судимых жителей одной из стран Южного Кавказа, Северной Африки и местные жители. Руководил группировкой бывший так называемый "смотрящий" за Авдеевкой в Донецкой области.

Злоумышленники, создавая искусственные конфликтные ситуации, требовали от граждан, в том числе частных предпринимателей, деньги. Сумма за "решение вопроса" составляли от 800 долларов до 11 тыс. долларов. В случае неуплаты "дани" рэкетиры угрожали насилием и физической расправой.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов противоправной деятельности представителей банды. Правоохранители задержали в Мариуполе восьмерых злоумышленников после получения очередного транша от местного предпринимателя в размере почти 6 тыс. гривен.

Среди задержанных было так называемое доверенное лицо "вора в законе", который пытался установить свое влияние на территории региона. Во время санкционированных следственных действий по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли деньги и другие вещественные доказательства.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Фото: задержанные злоумышленники (ssu.gov.ru)

Напомним, Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачила на систематическом взяточничестве сотрудников охраны "Укрзализныци", которые организовали схему хищения грузов на железной дороге.

РБК-Украина сообщало, что сотрудники СБУ предупредили в Харьковской области заказное убийство фермера и задержали организатора преступления.