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СБУ викрила у Донецькій області міжнародне угруповання рекетирів

Новини » Надзвичайні події    19.12.2018 - 20:43
СБУ викрила у Донецькій області міжнародне угруповання рекетирів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зловмисники вимагали кошти від підприємців

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували в Маріуполі діяльність міжнародного організованого угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей у громадян. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ

Як зазначається, до складу банди входили вісім раніше судимих мешканців однієї з країн Південного Кавказу, Північної Африки та місцеві жителі. Керував угрупованням колишній так званий "смотрящий" за Авдіївкою у Донецькій області. 

Зловмисники, створюючи штучні конфліктні ситуації, вимагали від громадян, зокрема приватних підприємців, гроші. Сума за "вирішення питання" становили від 800 доларів до 11 тис. доларів. У разі несплати "данини" рекетири погрожували насильством і фізичною розправою.

Співробітники СБУ задокументували декілька фактів протиправної діяльності представників банди. Правоохоронці затримали в Маріуполі вісьмох зловмисників після одержання чергового траншу від місцевого підприємця у розмірі майже 6 тис. гривень.

Серед затриманих була так звана довірена особа "злодія в законі", який намагався встановити свій вплив на території регіону. Під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили гроші та інші речові докази.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України зловмисникам оголошено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. 

Фото: затримані зловмисники (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрила на систематичному хабарництві працівників охорони "Укрзалізниці", які організували схему розкрадання вантажів на залізниці.

РБК-Україна повідомляло, що співробітники СБУ попередили у Харківській області замовне вбивство фермера та затримали організатора злочину. 

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