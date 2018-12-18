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СБУ задержала на взятке сотрудников охраны "Укрзализныци"

Новости » Происшествия    18.12.2018 - 13:21
СБУ задержала на взятке сотрудников охраны "Укрзализныци"
Фото: затриманя на взятке (facebook.com/SecurSerUkraine)

Охранники организовали схему хищения грузов на железной дороге

Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачила на систематическом взяточничестве сотрудников охраны "Укрзализныци", которые организовали схему хищения грузов на железной дороге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Речь идет о сотрудниках Днепровского отряда военизированной охраны Регионального филиала "Приднепровская железная дорога". СБУ установила, что они совместно с представителями местного криминалитета организовали механизм хищения грузов, в частности металла, угля, горюче-смазочных материалов из вагонов, которые проходят через железнодорожные станции Запорожской области.

"Злоумышленники также требовали от владельцев этих грузов неправомерное вознаграждение за сохранение целостности и беспрепятственное следование товаров территории региона...Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства одним из руководителей Днепровского отряда военизированной охраны четырехсот тысяч гривен от частного предпринимателя", - добавили в СБУ.

Чиновника задержали во время получения последней части взятки в размере почти 150 тысяч гривен. сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

 

Фото: задержание на взятке (facebook.com/SecurSerUkraine)

По данным СБУ, в результате преступной схемы "Укрзализныця" понесла большие убытки, что приводило к финансовому истощению общества. Правоохранители проводят следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников данной преступной схемы.

Напомним, недавно сотрудники СБУ блокировали незаконное вывоз из Украины товаров военного назначения.

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