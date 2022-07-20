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СБУ разоблачила агентуру России, которая корректировала ракетные удары по Бахмуту

Фото: СБУ разоблачила агентуру России, которая корректировала ракетные удары по Бахмуту (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники СБУ, в рамках контрдиверсионной операции, обезвредили четырех вражеских агентов в Бахмуте. Преступники устанавливали координаты объектов городской инфраструктуры, а также собирали данные касаемо подразделений ВСУ в регионе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что агенты России также пытались получить установочные данные украинских защитников, в том числе сотрудников Службы безопасности.

"Эти сведения агрессоры планировали использовать для совершения серии ракетных обстрелов по Бахмуту и совершения диверсий против Сил обороны вблизи восточного фронта", - пишет пресс-службу СБУ.

Для коммуникации с российскими "кураторами" вражеские агенты использовали Telegram-каналы, где и размещали координаты инфраструктурных объектов и позиций украинских войск.

СБУ установила местонахождение преступников и задержала их.

"У них изъяты средства связи с доказательствами преступных действий, а у одного из злоумышленников - автомат Калашникова АК-74", - добавляет пресс-служба.

Задержанным сообщено о подозрении.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно СБУ разоблачила вражескую агентку России в Киеве, которая собирала координаты объектов для ракетных ударов по столице.

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