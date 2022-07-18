Передавала координаты для ракетных ударов: СБУ разоблачила агента России в Киеве
СБУ разоблачила вражескую агентку России в Киеве. Женщина собирала координаты объектов для ракетных ударов по столице.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
Отмечается, что преступница собирала информацию о местах расположения:
- военной техники;
- блок-постов;
- объектов критической инфраструктуры;
- гражданских и военных объектов в столице и области.
Согласно предварительной информации, оккупанты планировали использовать эти данные для дальнейших ракетных ударов, или же диверсионных мероприятий в Киеве.
"По данным следствия, 60-ти летняя гражданка Украины получала задания от своих кураторов из России и передавала им фотографии и геолокации военных объектов. Для этого использовала программы-мессенджеры", - пишет пресс-служба СБУ.
Отметим, что в соответствии с ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, агентше России грозит пожизненное лишение свободы.
Во время обыска по месту жительства изъято:
- мобильный телефон;
- компьютерную технику;
- флеш-носители;
- записные книжки;
- сим-карты;
- банковские карты.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что бывшего сотрудника крымского управления СБУ будут судить за государственную измену. Тем временем помощница гауляйтера из Херсона Кирилла Стремоусова получила пять лет тюрьмы.
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