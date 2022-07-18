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Передавала координаты для ракетных ударов: СБУ разоблачила агента России в Киеве

Новина українською →
Понедельник 18 июля 2022 11:45
Передавала координаты для ракетных ударов: СБУ разоблачила агента России в Киеве Фото: СБУ разоблачила агента России в Киеве ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ разоблачила вражескую агентку России в Киеве. Женщина собирала координаты объектов для ракетных ударов по столице.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Отмечается, что преступница собирала информацию о местах расположения:

  • военной техники;
  • блок-постов;
  • объектов критической инфраструктуры;
  • гражданских и военных объектов в столице и области.

Согласно предварительной информации, оккупанты планировали использовать эти данные для дальнейших ракетных ударов, или же диверсионных мероприятий в Киеве.

"По данным следствия, 60-ти летняя гражданка Украины получала задания от своих кураторов из России и передавала им фотографии и геолокации военных объектов. Для этого использовала программы-мессенджеры", - пишет пресс-служба СБУ.

Отметим, что в соответствии с ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, агентше России грозит пожизненное лишение свободы.

Во время обыска по месту жительства изъято:

  • мобильный телефон;
  • компьютерную технику;
  • флеш-носители;
  • записные книжки;
  • сим-карты;
  • банковские карты.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что бывшего сотрудника крымского управления СБУ будут судить за государственную измену. Тем временем помощница гауляйтера из Херсона Кирилла Стремоусова получила пять лет тюрьмы.

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