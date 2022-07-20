RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

СБУ викрила агентуру Росії, яка коригувала ракетні удари по Бахмуту

Фото: СБУ викрила агентуру Росії, яка коригувала ракетні удари по Бахмуту (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Співробітники СБУ, в рамках контрдиверсійної операції, знешкодили чотирьох ворожих агентів у Бахмуті. Злочинці встановлювали координати об’єктів міської інфраструктури, а також збирали дані щодо підрозділів ЗСУ в регіоні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що агенти Росії також намагалися отримати установчі дані українських захисників, у тому числі співробітників Служби безпеки.

"Ці відомості агресори планували використати для здійснення серії ракетних обстрілів по Бахмуту та вчинення диверсій проти Сил оборони поблизу східного фронту", - пише пресслужбу СБУ.

Для комунікації з російськими "кураторами" ворожі агенти використовували Telegram-канали, де й розміщували координати інфраструктурних об’єктів і позицій українських військ.

СБУ встановила місцеперебування злочинців й затримала їх.

"У них вилучено засоби зв’язку з доказами злочинних дій, а в одного зі зловмисників - автомат Калашникова АК-74", - додає пресслужба.

Затриманим повідомлено про підозру.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно СБУ викрила ворожу агентку Росії у Києві, яка збирала координати об'єктів для ракетних ударів по столиці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаСлужба безпеки України