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СБУ: раздачей "паспортов" на Донбассе пытаются легализовать наемников из России

Новости » Политика     12.02.2020 - 13:55
СБУ: раздачей "паспортов" на Донбассе пытаются легализовать наемников из России
Иллюстративное фото (mvdlnr.ru)

СБУ занялась раздачей "паспортов" в оккупированных районах Луганской области  

Раздача так называемых "паспортов" на оккупированном Донбассе является средством легализации российских наемников. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины.

Сообщается, что по материалам СБУ начато уголовное дело по факту принудительной паспортизации на оккупированном Донбассе. По данным следствия, главари "ЛНР" принуждают местных жителей получать фейковые документы для получения социальных выплат и трудоустройства в бюджетных сферах. Отказ от их оформления является поводом для дискриминации и репрессий.

"По данным СБУ, выдача "паспортов ЛНР" также является средством легализации на временно оккупированной территории Луганской области наемников, прибывших из России", - говорится в сообщении.

Действия главарей "ЛНР" квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать программу по обеспечению украинскими паспортами жителей оккупированных территорий.

Ранее также стало известно, что Россия снова упрощает получение гражданства для украинцев.

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