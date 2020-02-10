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Офис генпрокурора открыл дело из-за раздачи "паспортов" в ОРДЛО

Новости » Общество     10.02.2020 - 14:19
Офис генпрокурора открыл дело из-за раздачи "паспортов" в ОРДЛО
Иллюстративное фото (mvdlnr.ru)

"Паспорта ЛНР" получили более 200 тысяч человек

Офис генерального прокурора открыл дело из-за принудительной раздачи так называемых "паспортов ЛНР" в оккупированной части Луганской. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Сообщается, что прокуратура открыла дело по фактам раздачи представителями оккупационной администрации Российской Федерации "паспортов", данные действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны.

По данным СБУ, администрация самопровозглашенной "Луганской народной республики" принуждает жителей оккупированных территорий получать фейковые паспорта.

"Указанные действия носят принудительный характер и вопреки требованиям ст. 52 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949 и ст. 75 Дополнительного протокола от 08.06.1977 (Протокол I) ведут к нарушению конституционных прав и свобод граждан Украины", - говорится в сообщении.

По предварительным данным Офиса, паспорта "ЛНР" могли получить более 200 тысяч человек.

Напомним, ранее украинская разведка заявляла, что оккупационные администрации на Донбассе заставляют отказываться от украинского гражданства, не выплачивая зарплаты работникам без "республиканских паспортов".

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