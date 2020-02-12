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СБУ: роздачею "паспортів" на Донбасі намагаються легалізувати найманців з Росії

Новини » Політика     12.02.2020 - 13:55
СБУ: роздачею "паспортів" на Донбасі намагаються легалізувати найманців з Росії
Ілюстративне фото (mvdlnr.ru)

СБУ зайнялася роздачею "паспортів" в окупованих районах Луганської області

Роздача так званих "паспортів" на окупованому Донбасі є засобом легалізації російських найманців. Про це йдеться в повідомленні прес-центру Служби безпеки України.

Повідомляється, що за матеріалами СБУ розпочато кримінальну справу за фактом примусової паспортизації на окупованому Донбасі. За даними слідства, ватажки "ЛНР" примушують місцевих жителів отримувати фейкові документи для отримання соціальних виплат та працевлаштування у бюджетних сферах. Відмова від їх оформлення є підставою для дискримінацій та репресій.

"За даними СБУ, видача "паспортів ЛНР" також є засобом легалізації на тимчасово окупованій території Луганської області найманців, які прибули з Росії", - йдеться в повідомленні.

Дії ватажків "ЛНР" кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду розробити програму щодо забезпечення українськими паспортами жителів окупованих територій.

Раніше також стало відомо, що Росія знову спрощує отримання громадянства для українців.

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