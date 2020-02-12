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Россия снова упрощает получение гражданства для украинцев

Новости » Политика     12.02.2020 - 12:32
Россия снова упрощает получение гражданства для украинцев
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Украинцы смогут получить гражданство РФ без собеседования

Государственная дума России во втором (основном) чтении поддержала законопроект, которым упрощается получение гражданства РФ для украинцев. Об этом пишут российские СМИ.

Сообщается, что Госдума поддержала отмену собеседования для украинцев для получения статуса носителя русского языка. Такой статус дает возможность получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Согласно законопроекту, свободно владеющие русским языком граждане Украины могут лично подавать заявление о признании их носителями русского языка. В таком случае при наличии достаточных оснований комиссия может предоставить статус без собеседования.

Под основаниями подразумевается то, что сами заявители или их родственники постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории России либо на территории, которая относилась к Российской империи или СССР.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать программу паспортизации жителей оккупированного Донбасса.

До этого Офис генерального прокурора завел дело по фактам принудительной раздачи так называемых "паспортов ЛНР" в оккупированной части Луганской области. "Паспорта ЛНР" получили более 200 тысяч человек.

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