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СБУ рассматривает военизированное формирование Семенченко как угрозу вербовки наемников

Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины рассматривает военизированное формирование бывшего народного депутата Семена Семенченко как угрозу вербовки наемников. ЧВК была создана за рубежом в 2018 году.

Об этом заявил начальник Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олег Головаш во время брифинга.

"Семен Семенченко в 2018 году вместе с Евгением Шевченко… организовали и зарегистрировали на территории одного из иностранных государств частную военную компанию", - заявил он.

Головаш отметил, что СБУ инкриминирует Семенченко тот факт, что он создал на территории Украины и возглавлял, обеспечивал снаряжением незаконное военное формирование.

"Факт создания ЧВК на территории иностранного государства мы рассматриваем как угрозу совершения преступления, предусмотренной статьей "наемничество", лицами, которые входили в состав этого НВФ, в том числе Семеном Семенченко", - заявил он.

Напомним, вчера стало известно, что СБУ прекратила деятельность военизированного формирования, в его состав входили более 150 человек, а к организации, по версии следствия, причастны экс-нардеп Семен Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко.

Позже агент НАБУ Евгений Шевченко, которого подозревают в создании ЧВК, опроверг обвинения в свой адрес. Он заявил, что за последние три года один раз был на базе охранной компании, созданной Семенченко.

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Новости Украины Служба безопасности УкраинывербовкаСеменченко
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