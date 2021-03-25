СБУ рассматривает военизированное формирование Семенченко как угрозу вербовки наемников

Служба безопасности Украины рассматривает военизированное формирование бывшего народного депутата Семена Семенченко как угрозу вербовки наемников. ЧВК была создана за рубежом в 2018 году.

Об этом заявил начальник Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олег Головаш во время брифинга.

"Семен Семенченко в 2018 году вместе с Евгением Шевченко… организовали и зарегистрировали на территории одного из иностранных государств частную военную компанию", - заявил он.

Головаш отметил, что СБУ инкриминирует Семенченко тот факт, что он создал на территории Украины и возглавлял, обеспечивал снаряжением незаконное военное формирование.

"Факт создания ЧВК на территории иностранного государства мы рассматриваем как угрозу совершения преступления, предусмотренной статьей "наемничество", лицами, которые входили в состав этого НВФ, в том числе Семеном Семенченко", - заявил он.