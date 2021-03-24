СБУ разоблачила военизированное формирование. В организации подозревают агента НАБУ

Служба безопасности Украины прекратила деятельность военизированного формирования, целью которого была подготовка к тяжким преступлениям. В его состав входили более 150 человек, а к организации, по версии следствия, причастны экс-нардеп Семен Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко.

Как сообщается, членов формирования тренировали на специально оборудованной базе в Киевской области, а часть из них училась в центрах подготовки за рубежом. Деятельность контролировали 15 граждан Украины. В частности, они вербовали потенциальных участников, отдавая предпочтение бывшим военным и правоохранителям.

По данным следствия, военизированное формирование заключало контракты с представителями организаций на Ближнем Востоке. Также зафиксированы предложения организовать поставки оружия в эти страны.

В ведомстве отметили, что Семенченко и Шевченко также могут быть организаторами схемы по ввозу военных запчастей и товаров двойного назначения из РФ, которые затем продавали украинским госпредприятиям по завышенным ценам. Им и другим организаторами сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сотрудники СБУ провели более 80 обысков по местам проживания и тренировки фигурантов дела в Киеве, Киевской и Донецкой областях. Правоохранители изъяли: