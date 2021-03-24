СБУ разоблачила военизированное формирование. В организации подозревают агента НАБУ
Служба безопасности Украины прекратила деятельность военизированного формирования, целью которого была подготовка к тяжким преступлениям. В его состав входили более 150 человек, а к организации, по версии следствия, причастны экс-нардеп Семен Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщается, членов формирования тренировали на специально оборудованной базе в Киевской области, а часть из них училась в центрах подготовки за рубежом. Деятельность контролировали 15 граждан Украины. В частности, они вербовали потенциальных участников, отдавая предпочтение бывшим военным и правоохранителям.
По данным следствия, военизированное формирование заключало контракты с представителями организаций на Ближнем Востоке. Также зафиксированы предложения организовать поставки оружия в эти страны.
В ведомстве отметили, что Семенченко и Шевченко также могут быть организаторами схемы по ввозу военных запчастей и товаров двойного назначения из РФ, которые затем продавали украинским госпредприятиям по завышенным ценам. Им и другим организаторами сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Сотрудники СБУ провели более 80 обысков по местам проживания и тренировки фигурантов дела в Киеве, Киевской и Донецкой областях. Правоохранители изъяли:
- почти 5,5 тысяч патронов различного калибра;
- 7 реактивных противотанковых гранат "РПГ-26";
- 4 подствольных гранатометов;
- ручной пулемет Калашникова;
- 2 автоматические винтовки;
- 3 пистолета и 3 автомата Калашникова "АКС";
- 7 помповых ружей;
- 38 гранатометных выстрелов "ВОГ-25", 21 гранату (в частности, "Ф-1" и "РГД-5");
- 16 запалов "УЗРГМ" и 6 тротиловых шашек, пластид;
- устройство для обеспечения конфиденциальных переговоров;
- прочее.
Напомним, накануне сообщалось, что СБУ провела обыски у Евгения Шевченко. Подробности дела обещали сообщить в ближайшее время.