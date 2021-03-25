СБУ розглядає воєнізоване формування Семенченко як загрозу вербування найманців

Служба безпеки України розглядає воєнізоване формування колишнього народного депутата Насіння Семенченко як загрозу вербування найманців. ПВК була створена за кордоном у 2018 році.

Про це заявив начальник Головного управління СБУ в Києві та Київській області Олег Головаш під час брифінгу.

"Семен Семенченко у 2018 році разом з Євгеном Шевченком... організували і зареєстрували на території однієї з іноземних держав приватної військової компанії", - заявив він.

Головаш зазначив, що СБУ інкримінує Семенченко той факт, що він створив на території України і очолював, забезпечував спорядженням незаконне військове формування.

"Факт створення ПВК на території іноземної держави ми розглядаємо як загрозу вчинення злочину, передбаченою статтею "найманство", особами, які входили до складу цього НВФ, в тому числі Семеном Семенченком", - заявив він.