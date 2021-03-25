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Агент НАБУ Шевченко отрицает причастность к созданию военизированного формирования

Новина українською → Четверг 25 марта 2021 05:43
Агент НАБУ Шевченко отрицает причастность к созданию военизированного формирования
Автор: Инна Собора

Подозреваемый в создании военизированного формирования агент НАБУ Евгений Шевченко опровергает обвинения в свой адрес. Он заявил, что за последние три года один раз был на базе охранной компании, созданной другим подозреваемым, экс-нардепом Семеном Семенченко.

Об этом Шевченко написал в своем Facebook.

Он отметил, что Семенченко создал собственную охранную компанию.

"...мне (почему?) также вменяют участие в ее создании и ее деятельности, хотя ни де-юре, ни де-факто я не имел и не имею к ней никакого отношения. И я думаю, что на самом деле в СБУ точно об этом знают", - отмечает агент НАБУ.

Он добавил, что общую позицию по делу еще дорабатывает со своим адвокатом, однако заявил, что осенью 2018 года у него действительно были планы стать инвестором охранной компании для работы за границей, однако те планы стали неактуальными.

Шевченко также призвал следователей провести ДНК-анализы, чтобы доказать его причастность к найденному оружию или взрывчатке. Агент НАБУ добавил, что согласен пройти полиграф и ответить на все вопросы относительно завоза оружия или взрывчатки.

РБК-Украина писало, что СБУ прекратила деятельность военизированного формирования, в его состав входили более 150 человек, а к организации, по версии следствия, причастны экс-нардеп Семен Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко.

Напомним, накануне сообщалось, что СБУ провела обыски у Евгения Шевченко.

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