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СБУ не пустила в Украину 41 экстремиста за последний месяц

Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) не пустила в Украину 41 иностранца, причастного к экстремистским группировкам. Они могли быть опасны для укранцев.

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Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

41 человек не был допущен на территорию Украины в августе-сентябре этого года. Также было осуществлено девять демаршей в отношении официальных представителей других государств за антиукраинскую деятельность, в том числе и России.

На прошлой неделе СБУ раскрыла деятельность антиукраинских интернет-пропагандистов. Они в соцсетях публиковали антиукраинские материалы с призывами к сепаратизму.

Ранее сообщалось, что хакеры атаковали сайт Нацполиции и распространили фейки.

Вчера СБУ разоблачила руководителя НАН Украины на взятке в 200 тысяч долларов.

Также СБУ поймала главу Харьковского окружного админсуда на даче взятки.

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