ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Главу Харьковского окружного админсуда разоблачили на даче взятки

Харьков, Понедельник 21 сентября 2020 14:28
Главу Харьковского окружного админсуда разоблачили на даче взятки
Фото: Ольга Панченко (zib com ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Правоохранители разоблачили главу Харьковского окружного административного суда Ольгу Панченко на передаче взятки. Она оказывала давление на одного из судей с требованием вынести необходимое ей судебное решение по делу о земельном вопросе.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

"Чиновник осуществляла давление на одного из судей для вынесения необходимого судебного постановления по административному делу по земельному вопросу. За принятие судьей "правильного" решения председатель суда передала 3000 долларов", - сообщили в СБУ.

Сейчас продолжается расследование для установления других возможных фактов коррупции и причастности к ним сотрудников суда. Решается вопрос о сообщении Панченко о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (дача взятки).

Напомним, на прошлой неделе на получении взятки разоблачили народного депутата Александра Юрченко. Он якобы лоббировал правки в законопроекты, а за это через своего неформального помощника Ивана Фищенко требовал деньги.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский пригрозил правоохранителям тюрьмой за получение взяток.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия ХарьковХарьковвзяткаСуд
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь