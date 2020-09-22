ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

СБУ разоблачила руководителя НАН Украины на взятке в 200 тысяч долларов

Киев , Вторник 22 сентября 2020 18:59
СБУ разоблачила руководителя НАН Украины на взятке в 200 тысяч долларов
Фото: чиновнику и его сообщнику объявили о подозрении (ssu.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Служба безопасности Украины разоблачила одного из руководителей Национальной академии наук на вымогательстве денег. Он требовал от бизнесмена 200 тысяч долларов за содействие в передачи земли в Киеве.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, за эту сумму он гарантировал бизнесмену содействие в заключении договора инвестиционной деятельности с последующей передачей в постоянное пользование земельного участка.

"Земля, расположенная в столичном регионе площадью 0,41 гектара, находится в собственности НАН Украины. Оперативники спецслужбы задержали сообщника чиновника в Киеве, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения первой части неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Сейчас руководителю госпредприятия и его сообщнику сообщили о подозрениях по ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, ранее СБУ разоблачила главу Харьковского окружного админсуда на даче взятки.

Также РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский пригрозил правоохранителям тюрьмой за получение взяток.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия КиевСлужба безопасности Украиныкоррупция
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь