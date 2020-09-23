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СБУ не пустила в Україну 41 екстреміста за останній місяць

Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України (СБУ) не пустила в Україну 41 іноземця, причетного до екстремістських угруповань. Вони могли бути небезпечні для українців.

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Про це повідомляє Служба безпеки України.

41 людина не була допущена на територію України у серпні-вересні цього року. Також було здійснено дев'ять демаршів щодо офіційних представників інших держав за антиукраїнську діяльність, у тому числі і Росії.

Минулого тижня СБУ розкрила діяльність антиукраїнських інтернет-пропагандистів. Вони у соцмережах публікували антиукраїнські матеріали з закликами до сепаратизму.

Раніше повідомлялося, що хакери атакували сайт Нацполіції і поширили фейки.

Вчора СБУ викрила керівника НАН України на хабарі у 200 тисяч доларів.

Також СБУ спіймала голову Харківського окружного адмінсуду на дачі хабара.

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