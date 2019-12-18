СБУ проводит обыски в Полтавской ОГА

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в двух департаментах Полтавской областной государственной администрации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УСБУ в Полтавской области.

О причинах обысков пока не сообщается.

"Сотрудники Службы безопасности Украины проводят неотложные следственные действия в Департаменте строительства, градостроительства и капитального и жилищно-коммунального хозяйства Полтавской ОГА и в Государственном предприятии "Агентство местных дорог". По результатам обысков общественность будет проинформирована дополнительно", - говорится в сообщении.

Также сообщалось, что СБУ второй день подряд проводит обыски в Киевской городской государственной администрации.

Как сообщил пресс-секретарь СБУ, разоблачили чиновников Департамента по вопросам Государственного архитектурно-строительного контроля КГГА, Департамента градостроительства и архитектуры и Департамента ГАСК в Киеве на злоупотреблениях в пользу третьих лиц.

Напомним, во Львовской области провели обыски в шести шахтах, в рамках спецоперации по разоблачению злоупотреблений руководства шахт.

Также РБК-Украина писало, что в Службе безопасности Украины рассказали детали обысков в помещениях Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Одесской области из-за пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.