СБУ проводить обшуки в Полтавській ОДА

Працівники Служби безпеки України проводять обшуки в двох департаментах Полтавської обласної державної адміністрації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр УСБУ в Полтавській області.

Про причини обшуків поки не повідомляється.

"Співробітники Служби безпеки України проводять невідкладні слідчі дії у Департаменті будівництва, містобудування та капітального та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА та в Державному підприємстві "Агентство місцевих доріг". За результатами обшуків громадськість буде поінформовано додатково", - йдеться в повідомленні.

Також повідомлялося, що СБУ другий день поспіль проводить обшуки в Київській міській державній адміністрації.

Як повідомив прес-секретар СБУ, викрили чиновників Департаменту з питань Державного архітектурно-будівельного контролю КМДА, Департаменту містобудування та архітектури та Департаменту ДАБК у Києві на зловживаннях на користь третіх осіб.

Нагадаємо, у Львівській області провели обшуки в шести шахтах, в рамках спецоперації з викриття зловживань керівництва шахт.

Також РБК-Україна писало, що в Службі безпеки України розповіли деталі обшуків у приміщеннях Держслужби з надзвичайних ситуацій Одеської області через пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.