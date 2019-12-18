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СБУ второй день подряд проводит обыски в КГГА

Новости » Общество     18.12.2019 - 15:13
СБУ второй день подряд проводит обыски в КГГА
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Служащих КГГА уличили в злоупотреблениях в пользу третьих лиц

В течение последних двух дней в нескольких департаментах Киевской городской государственной администрации (КГГА) проводятся обыски Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Громадський рух ЧЕСНО.

По словам пресс-секретаря СБУ, разоблачили служебных лиц Департамента градостроительства и архитектуры, Департамента по вопросам Государственного архитектурно-строительного контроля КГГА и Департамента ГАСК в городе Киеве на злоупотреблениях в пользу третьих лиц.

За распределением обязанностей деятельность упомянутых Департаментов курирует заместитель председателя КГГА фигурант нескольких антикоррупционных расследований Вячеслав Непоп.

По состоянию на 18 декабря 2019 года обыски продолжаются еще в нескольких департаментах, названия которых СБУ не разглашает.

В отношении должностных лиц департаментов готовят для вручения уведомления о подозрении о совершении преступления.

РБК-Украина писало, что во Львовской области провели обыски в шести шахтах, в рамках спецоперации по разоблачению злоупотреблений руководства шахт.

Напомним, в Службе безопасности Украины рассказали детали обысков в служебных помещениях Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Одесской за пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

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