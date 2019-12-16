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Во Львовской области провели обыски на шести шахтах

Новости » Общество     16.12.2019 - 16:31
Во Львовской области провели обыски на шести шахтах
Фото: обыски на шахтах (gp.gov.ua)

Руководство шахт использовали не по назначению труд подчиненных

Во Львовской области провели обыски в шести шахтах, в рамках спецоперации по разоблачению злоупотреблений руководства шахт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

Сообщается, что несколько руководителей одного шахт одного из госпредприятий использовали не по назначению труд подчиненных.

"Руководитель шахты в то время, когда работники должны были выполнять работы на шахте, привлекал их к строительству дома на земельном участке, который принадлежит его жене. Также, по данным следователей, отдельные работники занимались в рабочее время предпринимательством, некоторые - систематически выезжали за границу и выполняли работы, не связанные с деятельностью предприятия, а некоторые - изготовляли на территории шахты тротуарную плитку на продажу на оборудовании, подключенном к сети шахты", - сообщили в ГПУ.

Кроме этого были задокументированы факты отсутствия шахтеров на рабочих местах. Так, согласно табелей учета шахтеры находились под землей, тогда как на самом деле на своих рабочих местах были лишь около 10% рабочих. 40 рабочих при этом фактически отсутствовали на рабочем месте, получая при этом зарплату.

По данному факту открыто производство по ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что Служба безопасности Украины выявила незаконную добычу угля на Донбассе на 8 млн гривен. Кроме этого, незаконная добыча угля могла привести к экологической катастрофе.

Также сообщалось, что во Львовской области разоблачили масштабные махинации с выплатами из Фонда социального страхования через профессиональные заболевания. Нанесенный ущерб оценивается в около миллиона гривен.

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Новости Украины ЛьвовобыскЛьвовская областьШахтаГПУ
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