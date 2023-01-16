ua ru
Пн, 16 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

СБУ проводить безпекові заходи на Хмельницькій АЕС

Новость на русском →
Понеділок 16 січня 2023 13:47
СБУ проводить безпекові заходи на Хмельницькій АЕС Фото: СБУ проводить безпекові заходи на Хмельницькій АЕС (facebook.com/khnpp)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Співробітники Служби безпеки України проводяться безпекові заходи у Нетішині та на об’єктах Хмельницької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Хмельницької АЕС.

При цьому українцям нагадують про заборону фото- відеофіксації та неприпустимість поширення у соціальних мережах чи загальнодоступних чатах переміщення української військової техніки та дій військових і правоохоронців, які залучені до проведення безпекових заходів.

Так, законодавство передбачає сувору відповідальність за несанкціоноване поширення інформації щодо переміщення або дислокацію військових формувань у період воєнного стану.

Зокрема, статтею 114-2 Кримінального кодексу заборонено поширювати дані про:

  • направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів;
  • переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань тощо.

Кримінальна відповідальність також застосовується до особи, якщо поширені нею дані раніше не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом, Міноборони, СБУ чи в офіційних джерелах країн-партнерів.

Нагадаємо, 11 січня СБУ проводило контррозвідувальні заходи на території Печерського району Києва.

До того ж, 9 й 10 січня СБУ проводило антитерористичні контрдиверсійні заходи у Харкові.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хмельницкая АЭС Служба безпеки України
NEWS
Україна та ЄС підписали меморандум про надання 18 млрд євро макрофіну
Україна та ЄС підписали меморандум про надання 18 млрд євро макрофіну
DAILY
Закарпаття 24/7. Як живе єдиний регіон України, де немає комендантської години
Марія Бунякінаспеціально для РБК-Україна Закарпаття 24/7. Як живе єдиний регіон України, де немає комендантської години