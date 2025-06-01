СБУ провела операцію із забезпечення без’ядерного статусу Росії, - Стефанчук

Українські спецслужби провели операцію, яка суттєво вдарила по ядерному потенціалу Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера парламенту Руслана Стефанчука.
"Раніше в нас були чумаки, а тепер - далекобійники, які доставляють що завгодно в будь-яку точку світу", - наголосив Стефанчук.
Він наголосив, що Служба безпеки України провела блискучу операцію
"Ювелірна робота. Вражаючі результати. Дякую президентові України Володимиру Зеленському, голові Служби безпеки України Василю Малюку та всім, хто був причетний до цієї операції із забезпечення без’ядерного статусу держави-агресора. Така собі сучасна версія Будапештського меморандуму - в дії", - зауважив спікер.
Водночас він відзначив, що немає занадто далеких цілей для тих, хто бореться за свою землю.
Нагадаємо, що сьогодні, 1 червня, дрони СБУ атакували російські аеродроми. Операція над якою Служба безпеки працювала півтора року, отримала назву "Павутина", та була створена, щоб знищити бомбардувальну авіацію в тилу ворога.
Зауважимо, що в результаті спецоперації "Павутина" було вражено 41 літак стратегічної авіації РФ. Загалом, за попередніми даними, ворожій авіації завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.
Відомо, що за день СБУ атакувала відразу 4 військових аеродроми РФ. Літаки палають на аеродромах "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".
Детальніше про все, що наразі відомо про унікальну за масштабами та виконанням спецоперацію "Павутина", можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Крім того, сьогодні у Сєвєроморську Мурманської області Росії прогримів сильний вибух. Відомо, що саме там розташовані ядерні підводні човни РФ.
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