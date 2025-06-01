СБУ провела операцию по обеспечению безъядерного статуса России, - Стефанчук

"Раньше у нас были чумаки, а теперь - дальнобойщики, которые доставляют что угодно в любую точку мира", - подчеркнул Стефанчук.

Он подчеркнул, что Служба безопасности Украины провела блестящую операцию

"Ювелирная работа. Впечатляющие результаты. Спасибо президенту Украины Владимиру Зеленскому, председателю Службы безопасности Украины Василию Малюку и всем, кто был причастен к этой операции по обеспечению безъядерного статуса государства-агрессора. Такая себе современная версия Будапештского меморандума - в действии", - отметил спикер.

В то же время он отметил, что нет слишком далеких целей для тех, кто борется за свою землю.