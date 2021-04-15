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СБУ проведет антитеррористические учения еще в одной приграничной области

Автор: Дмитрий Левицкий

В приграничной Сумской области завтра, 16 апреля, начнутся антитеррористические учения Службы безопасности Украины. Многоэтапные тренировки будут длиться до конца мая.

Об этом сообщила Сумская областная государственная администрация.

"Учения будут проходить в условиях максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств", - рассказали в ОГА.

К учениям, кроме подразделений СБУ, будут привлечены военные, полицейские и пограничники. В рамках тренировок предполагается возможность проверки документов граждан и досмотра транспортных средств.

"СБУ просит жителей и гостей Сумской области с пониманием отнестись к необходимости проведения антитеррористических тренировок и связанным с ними возможным временным неудобствам", - заявили в ОГА.

Напомним, вчера антитеррористические учения СБУ начались на территории Херсонской области. Особое внимание уделено административной границе с Крымом.

Также вчера начались антитеррористические учения в Харьковской области. Тренировки под руководством СБУ, как и в Сумской области, продлятся до конца мая.

Кроме того, вблизи оккупированного Крыма украинские военные учатся противодействовать наступлению условного противника.

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Новости Украины Служба безопасности УкраиныученияСумская область
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