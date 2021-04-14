СБУ проводит масштабные учения в Херсонской области. Особое внимание к админгранице с Крымом
Служба безопасности Украины проводит в Херсонской области масштабные антитеррористические учения. Особое внимание уделяется административной границе с Крымом и морской прибрежной зоне региона.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Участие в антитеррористических учениях в регионе принимают подразделения СБУ, военнослужащие Вооруженных сил, пограничники, полицейские, а также подразделения Госслужбы специального транспорта.
"Мероприятия проводятся в условиях, максимально приближенных к реальным", - отметили в СБУ.
Силовики на период учений взяли под усиленный контроль и охрану стратегически важные объекты критической инфраструктуры Херсонской области, в частности, морские порты, объекты энергоснабжения, аэропорт и мосты.
"СБУ просит с пониманием отнестись жителей Херсона и гостей области к возможным временным неудобствам, вызванным необходимостью проведения антитеррористических учений", - добавили в спецслужбе.
Фото: СБУ проводит учения в Херсонской области (ssu.gov.ua)
Напомним, вблизи админграницы с оккупированным Крымом сейчас проводятся военные учения. Украинские военные учатся противодействовать наступлению условного противника.
Кроме того, СБУ должна была сегодня начать антитеррористические учения в Харьковской области. Тренировки продлятся до конца мая и будут сосредоточены в приграничных районах.