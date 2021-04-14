СБУ проводит масштабные учения в Херсонской области. Особое внимание к админгранице с Крымом

Служба безопасности Украины проводит в Херсонской области масштабные антитеррористические учения. Особое внимание уделяется административной границе с Крымом и морской прибрежной зоне региона.

Участие в антитеррористических учениях в регионе принимают подразделения СБУ, военнослужащие Вооруженных сил, пограничники, полицейские, а также подразделения Госслужбы специального транспорта.

"Мероприятия проводятся в условиях, максимально приближенных к реальным", - отметили в СБУ.

Силовики на период учений взяли под усиленный контроль и охрану стратегически важные объекты критической инфраструктуры Херсонской области, в частности, морские порты, объекты энергоснабжения, аэропорт и мосты.

"СБУ просит с пониманием отнестись жителей Херсона и гостей области к возможным временным неудобствам, вызванным необходимостью проведения антитеррористических учений", - добавили в спецслужбе.

Фото: СБУ проводит учения в Херсонской области (ssu.gov.ua)