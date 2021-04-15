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СБУ проведе антитерористичні навчання ще в одній прикордонній області

Автор: Дмитро Левицький

У прикордонній Сумській області завтра, 16 квітня, розпочнуться антитерористичні навчання Служби безпеки України. Багатоетапні тренування будуть тривати до кінця травня.

Про це повідомила Сумська обласна державна адміністрація.

"Навчання проходитимуть в умовах максимально наближених до реальних, у тому числі з використанням бойової вогнепальної зброї, військової техніки та радіотехнічних засобів", - розповіли в ОДА.

До навчань, крім підрозділів СБУ, будуть залучені військові, поліцейські та прикордонники. В рамках тренувань передбачається можливість перевірки документів громадян та огляду транспортних засобів.

"СБУ просить мешканців та гостей Сумської області з розумінням поставитися до необхідності проведення антитерористичних тренувань та пов'язаних з ними можливих тимчасових незручностей", - заявили в ОДА.

Нагадаємо, вчора антитерористичні навчання СБУ почалися на території Херсонській області. Особливу увагу приділено адміністративній межі з Кримом.

Також вчора почалися антитерористичні навчання у Харківській області. Тренування під керівництвом СБУ, як і в Сумській області, триватимуть до кінця травня.

Крім того, поблизу окупованого Криму українські військові навчаються протидіяти наступу умовного противника.

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Новини України Служба безпеки УкраїниученияСумская область
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