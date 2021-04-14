Украина проводит масштабные военные учения возле админграницы Крыма

Украинские артиллерийские и танковые резервы выполняют боевые задачи на границе с временно оккупированной территорией АР Крым на фоне стягивания российских войск к границам Украины . Военные учатся противодействовать наступлению условного противника.

Об этом сообщил пресс-центр командования Объединенных сил ВСУ .

Во время разведки были определены главные огневые силы противника. С целью противодействия в бой ввели танковый резерв и противотанковую артиллерию, сообщил командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ И ТАНКОВЫЕ РЕЗЕРВЫ В ДЕЙСТВИИ Артиллерийские и танковые резервы, выполняющие боевые задачи вдоль границы с... Posted by Командование об'єднаних сил ВС Украины on Tuesday, April 13, 2021

В учениях задействована противотанковая батарея 100-миллиметровых пушек МТ-12 "Рапира". Танковые экипажи отработали элементы маневрирования на открытой местности и смену позиций, установки дымовой завесы и маскировки техники, выход на рубеж и уничтожение противника.

"Танковые и артиллерийские подразделения, которые подчинены Командованию объединенных сил Вооруженных сил Украины, тренируются в условиях приближенных к боевым", - сообщил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

В МИД Украины ранее сообщили, что Российская Федерация накапливает войска у границы с Украиной на трех направлениях: в Крыму, на севере и на Донбассе.