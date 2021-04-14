Украина проводит масштабные военные учения возле админграницы Крыма
Украинские артиллерийские и танковые резервы выполняют боевые задачи на границе с временно оккупированной территорией АР Крым на фоне стягивания российских войск к границам Украины. Военные учатся противодействовать наступлению условного противника.
Во время разведки были определены главные огневые силы противника. С целью противодействия в бой ввели танковый резерв и противотанковую артиллерию, сообщил командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ И ТАНКОВЫЕ РЕЗЕРВЫ В ДЕЙСТВИИ Артиллерийские и танковые резервы, выполняющие боевые задачи вдоль границы с...Posted by Командование об'єднаних сил ВС Украины on Tuesday, April 13, 2021
В учениях задействована противотанковая батарея 100-миллиметровых пушек МТ-12 "Рапира". Танковые экипажи отработали элементы маневрирования на открытой местности и смену позиций, установки дымовой завесы и маскировки техники, выход на рубеж и уничтожение противника.
"Танковые и артиллерийские подразделения, которые подчинены Командованию объединенных сил Вооруженных сил Украины, тренируются в условиях приближенных к боевым", - сообщил генерал-лейтенант Сергій Наєв.
В МИД Украины ранее сообщили, что Российская Федерация накапливает войска у границы с Украиной на трех направлениях: в Крыму, на севере и на Донбассе.
Отметим, по данным Белого дома, Россия сосредоточила на границе с Украиной самое значительное число войск с 2014 года.
Кроме того, сегодня отряд российских боевых кораблей вышел на учения в Черное море. В море экипажи кораблей проведут одиночные и совместные зачетные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям.