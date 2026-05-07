В університеті Поплавського проводять обшуки: що відомо

У Нацполіції підтвердили РБК-Україна сам факт проведення обшуків. Деталі щодо причин візиту правоохоронців та процесуального статусу наразі не розголошуються.

Де саме проходять обшуки

За даними джерел РБК-Україна, обшуки одночасно проходять у двох навчальних закладах:

Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ) - виш, де Михайло Поплавський був ректором;

Київський університет культури (КУК) - приватний виш Михайла Поплавського.

Обшуки у Поплавського

Нагадаємо, у березні 2026 року правоохоронці вже приходили з обшуками до колишнього ректора КНУКіМ Михайла Поплавського та в приміщення самого університету.

Тоді СБУ та Офіс генерального прокурора викрили схему розкрадання коштів держбюджету в особливо великих розмірах.

За даними слідства, посадовці університету разом із чиновниками Міністерства освіти організували схему, за якою привласнювали гроші, виділені на підготовку студентів.