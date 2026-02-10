Кінець епохи Поплавського? Легендарний ректор Університету культури втратив посаду

Читайте також : Від сільського хлопця до феномену. Поплавський презентував авторську книгу

Про це РБК-Україна повідомили джерела в Міністерстві освіти й науки України.

Чому саме Поплавський втратив посаду ректора

Згідно з інформацією обізнаних джерел у МОН, Михайло Поплавський перестав бути ректором КНУКіМ.

Причина - в нього завершився термін контракту.

Варто зазначити також, що "співаючий ректор" вже двічі був очільником освітнього закладу. Тож тепер його місце займе інша людина.

Чому ректори в Україні можуть втрачати посади

Раніше заступник міністра освіти Микола Трофименко в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що в Україні триває укрупнення вищих навчальних закладів.

При цьому низка ректорів, за його словами, може втратити свої посади.

Представник МОН пояснив, що закон України "Про вищу освіту" передбачає можливість ректору перебувати на посаді тільки два рази поспіль.

"Хитрощі, до яких вдавалися під час фейкових реорганізацій ще до 2023 року, ми не підтримуємо. Коли утворюються нові виші, це не може робитися під те, щоб та чи інша особа могла ще раз піти на цю посаду", - наголосив заступник міністра.

Скільки ректорів можуть втратити свої посади

"Ми очікуємо, що в університетах будуть відбуватися зміни. Тим більше, що у великої кількості ректорів завершується другий термін", - поділився Трофименко.

На запитання, скільки ректорів втратять посади, він відповів: "Близько 50 ректорів, думаю, десь так".

Водночас посадовець зауважив, що "це відбуватиметься поступово, і пулами будуть проходити вибори".

"Ми бачили вибори у Львівському національному університеті Франка і у Львівській політехніці. Абсолютно прекрасна, демократична, свідома процедура. І це було свято демократії у зрілому, ефективному колективі обох університетів: 8-9 кандидатів, дебати, стратегії, бачення, другий тур", - нагадав заступник голови МОН.

Це, за його словами, "красиво і правильно".

"І показує те, чого ми прагнемо по всій країні. У нас немає поганих чи хороших вишів. Вони всі унікальні. І від команд залежить, як вони зможуть конкурувати і залучати ресурси", - підсумував Трофименко.