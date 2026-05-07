В университете Поплавского проводят обыски: что известно

12:47 07.05.2026 Чт
2 мин
Правоохранители сообщили первые детали
aimg Елена Чупровская aimg Юлия Акимова
Фото: экс-ректор КНУКиИ Михаил Поплавский (facebook.com/MMPoplavskiy)

Правоохранители в четверг, 7 мая, начали следственные действия в высших учебных заведениях, связанных с Михаилом Поплавским.

Что известно на данный момент - собрало РБК-Украина в материале ниже.

Читайте также: Домогательства и унижения студенток: громкие скандалы с Поплавским, к которому пришли с обысками

В Нацполиции подтвердили РБК-Украина сам факт проведения обысков. Детали относительно причин визита правоохранителей и процессуального статуса пока не разглашаются.

Где именно проходят обыски

По данным источников РБК-Украина, обыски одновременно проходят в двух учебных заведениях:

  • Киевский национальный университет культуры и искусств (КНУКиИ) - вуз, где Михаил Поплавский был ректором;
  • Киевский университет культуры (КУК) - частный вуз Михаила Поплавского.

Обыски у Поплавского

Напомним, в марте 2026 года правоохранители уже приходили с обысками к бывшему ректору КНУКиИ Михаилу Поплавскому и в помещение самого университета.

Тогда СБУ и Офис генерального прокурора разоблачили схему хищения средств госбюджета в особо крупных размерах.

По данным следствия, должностные лица университета вместе с чиновниками Министерства образования организовали схему, по которой присваивали деньги, выделенные на подготовку студентов.

"Речь идет о финансировании по бюджетной программе "Подготовка кадров учреждениями высшего образования и обеспечение деятельности их баз практики". В течение 2022-2023 годов в рамках этой программы из государственного бюджета указанному учебному заведению было направлено около 760 млн гривен", - говорится в заявлении Офиса генерального прокурора.

Во время тех обысков изъяли телефоны, жесткие диски и печати предприятий.

Ранее, в феврале 2026 года, Министерство образования уволило Поплавского с должности ректора, которую он занимал десятилетиями.

