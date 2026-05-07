В университете Поплавского проводят обыски: что известно

Правоохранители в четверг, 7 мая, начали следственные действия в высших учебных заведениях, связанных с Михаилом Поплавским.

В Нацполиции подтвердили РБК-Украина сам факт проведения обысков. Детали относительно причин визита правоохранителей и процессуального статуса пока не разглашаются.

Где именно проходят обыски

По данным источников РБК-Украина, обыски одновременно проходят в двух учебных заведениях:

Киевский национальный университет культуры и искусств (КНУКиИ) - вуз, где Михаил Поплавский был ректором;

Киевский университет культуры (КУК) - частный вуз Михаила Поплавского.

Обыски у Поплавского

Напомним, в марте 2026 года правоохранители уже приходили с обысками к бывшему ректору КНУКиИ Михаилу Поплавскому и в помещение самого университета.

Тогда СБУ и Офис генерального прокурора разоблачили схему хищения средств госбюджета в особо крупных размерах.

По данным следствия, должностные лица университета вместе с чиновниками Министерства образования организовали схему, по которой присваивали деньги, выделенные на подготовку студентов.