В университете Поплавского проводят обыски: что известно
Правоохранители в четверг, 7 мая, начали следственные действия в высших учебных заведениях, связанных с Михаилом Поплавским.
Что известно на данный момент - собрало РБК-Украина в материале ниже.
В Нацполиции подтвердили РБК-Украина сам факт проведения обысков. Детали относительно причин визита правоохранителей и процессуального статуса пока не разглашаются.
Где именно проходят обыски
По данным источников РБК-Украина, обыски одновременно проходят в двух учебных заведениях:
- Киевский национальный университет культуры и искусств (КНУКиИ) - вуз, где Михаил Поплавский был ректором;
- Киевский университет культуры (КУК) - частный вуз Михаила Поплавского.
Обыски у Поплавского
Напомним, в марте 2026 года правоохранители уже приходили с обысками к бывшему ректору КНУКиИ Михаилу Поплавскому и в помещение самого университета.
Тогда СБУ и Офис генерального прокурора разоблачили схему хищения средств госбюджета в особо крупных размерах.
По данным следствия, должностные лица университета вместе с чиновниками Министерства образования организовали схему, по которой присваивали деньги, выделенные на подготовку студентов.
"Речь идет о финансировании по бюджетной программе "Подготовка кадров учреждениями высшего образования и обеспечение деятельности их баз практики". В течение 2022-2023 годов в рамках этой программы из государственного бюджета указанному учебному заведению было направлено около 760 млн гривен", - говорится в заявлении Офиса генерального прокурора.
Во время тех обысков изъяли телефоны, жесткие диски и печати предприятий.
Ранее, в феврале 2026 года, Министерство образования уволило Поплавского с должности ректора, которую он занимал десятилетиями.