Силовики пришли с обысками в дом, где живет Кличко

"Единственное, что пока знаем, так это то, что это СБУ. Мы к этому всему прессингу (серии обысков на киевских коммунальных предприятиях, в окружении мэра и т.д ,- ред.) были готовы, это все ожидаемо", - сказал собеседник.

При этом в Службе безопасности Украины (СБУ) и Департаменте стратегических расследований (ДСР) Нацполиции сообщили РБК-Украина, что их сотрудники не принимают участия в обысках в доме, где живет Кличко.

Сам Кличко в коментарии журналистам сообщил, что силовики пришли в его дом, однако его там не было. Правоохранители стоят возле квартиры этажом ниже.