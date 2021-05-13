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В Департаменте архитектуры КГГА проходят обыски в рамках дела о злоупотреблениях

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Киев, Четверг 13 мая 2021 15:19
В Департаменте архитектуры КГГА проходят обыски в рамках дела о злоупотреблениях Фото: обыски в Департаменте архитектуры КГГА (kyiv.gp.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Прокуратура проводит обыски в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА (Киевской городской государственной администрации). Мероприятие проводится в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

“Проверяются факты возможного злоупотребления служебным положением отдельных должностных лиц Департамента градостроительства и архитектуры, а также ряда физических и юридических лиц, деятельность которых связана с предоставлением услуг в сфере строительства, при рассмотрении заявлений и выдачи градостроительных условий и ограничений на проведение работ по строительству или реконструкции объектов недвижимости на территории Киева и других разрешительных”, - отмечается в сообщении.

Отмечается, что следственные действия проводятся на основании постановления суда и при участии сотрудников управления стратегических расследований в Киеве. Кроме помещений Департамента градостроительства обыски проходят по месту жительства его руководителей, а также связанных с ними лицами. Цель мероприятия - обнаружение доказательств и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

Фото: обыски в Департаменте архитектуры КГГА (kyiv.gp.gov.ua)

Напомним, вчера Государственная фискальная служба под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры также проводила обыски в департаменте земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Кроме того, сотрудники ГФС провели обыски в помещениях коммунальной корпорации "Киевавтодор". Должностных лиц этой структуры подозревают в нанесении ущерба государству в крупных размерах путем превышения должностных обязанностей.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях подавлением местного самоуправления и давлением на него лично и на столичную власть.

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