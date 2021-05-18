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Силовики прийшли з обшуками в будинок, де живе Кличко

Автор: Мілан Лєліч

У будинок, де живе мер Києва Віталій Кличко, прийшли з обшуком силовики. Вони нібито представляють Службу безпеки України (СБУ).

Про це РБК-Україна повідомило джерело в оточенні київського мера.

"Єдине, що поки знаємо, так це те, що це СБУ. Ми до цього всього пресингу (серії обшуків на київських комунальних підприємствах, в оточенні мера і т.д ,- ред.) були готові, це все очікувано", - сказав співрозмовник.

При цьому в Службі безпеки України (СБУ) і Департаменті стратегічних розслідувань (ДСР) Нацполіціі повідомили РБК-Україна, що їх співробітники не приймають участі в обшуках в будинку, де живе Кличко.

Сам Кличко в коментарі журналістам повідомив, що силовики прийшли в його будинок, однак його там не було. Правоохоронці стоять біля квартири поверхом нижче.

Нагадаємо, раніше обшуки пройшли в ряді підприємств Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах придушенням місцевого самоврядування і тиском на нього особисто і на столичну владу.

Пізніше в Офісі президента відреагували на заяву мера Києва Віталія Кличка про політичний тиск на місцеве самоврядування з боку влади. Подібні звинувачення у президента вважають перебільшеними.

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