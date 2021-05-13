Кличко назвал обыски в столичных предприятиях давлением Банковой и "придушением самоуправления"

Лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях подавлением местного самоуправления и давлением на него лично и на столичную власть.

"В течение последних двух дней правоохранители и налоговики буквально кошмарят столичную власть. Такого не было в Украине даже в махровые времена Януковича! Врываются на коммунальные предприятия, домой к их руководителям. Это какие-то налеты. Как молниеносно и массово нашлись какие-то "дела", которые не выдерживают никакой правовой критики. Я всегда акцентировал на том, что в нашей работе нулевая толерантность к коррупции. И городская власть всегда открыта и сотрудничает в этом направлении с правоохранительными органами", - сказал Кличко.

Он отметил, что главная причина массовых обысков - самостоятельность киевской власти и невыполнение указаний власти.

"На самом деле то, что происходит, - это давление на столичную власть и придушивание местного самоуправления. Давление на меня лично. И скажу, с чем оно связано. Потому что Киев изучает вопрос о введении исполкомов. Когда общество и управление городом не зависят от указаний и воли Банковой. И этого очень не хотят. Не хотят, чтобы Киевом руководил мэр, избранный киевлянами, а не назначенный центральной властью казачок", - пояснил лидер "УДАРа".

По его словам, за последние два дня обыски прошли в "Киевзеленбуде", в КП "Спецжилфонд", в "Киевавтодоре", в "Киевском институте земельных отношений", "Киевгорсвете", в департаментах земельных ресурсов и социальной политики, дома у главного архитектора Киева и председателя исполкома партии "УДАР".

Кличко также обратился к тем, кто пытается дестабилизировать ситуацию в столице.

"А тем, кто хочет меня, так сказать, "потренировать", скажу: я тренировался еще когда вы в школу ходили. Поэтому нахожусь в отличной форме. Я убежден, такие действия в отношении городских властей не останутся без внимания и оценки наших международных партнеров. Потому о какой демократии и местном самоуправлении мы можем говорить? Этот "сериальчик” не улучшает имидж Украины как европейского государства. Сценарий - непрофессиональный, надо корректировать", - подытожил он.