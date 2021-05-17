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Кличко требует отчета от силовиков по делам по КГГА

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Киев, Понедельник 17 мая 2021 18:49
Кличко требует отчета от силовиков по делам по КГГА Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Атака на столичную власть происходит по схеме, которую Янукович когда-то использовал с экс-мэром Киева Леонидом Черновецким. Силовики должны отчитаться по недавним массовым обыскам в делах по КГГА.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя массовые обыски в столице.

"Это все выглядит заангажированно. Как акция, подготовленная впопыхах. Чтобы поднять шум и облить грязью столичную власть и меня лично. Скажу одно: вы сейчас проворачиваете ту же схему, что делал Янукович с Черновецким. Потому креативные «юристы» этой спецоперации те же. Но учтите, пожалуйста, я вам не Черновецкий. А вот вы - таки последователи Януковича. Помните, где он сейчас?" - заявил политик.

Он отметил, что правоохранители проводят «громкие» обыски в рамках уголовных производств, материалы которых КГГА передала раньше.

"Сегодня проверки и обыски осуществляют преимущественно по тем материалам, которые передали мы сами. По тем нарушениям, которые обнаружили мы сами. Так чем занимались правоохранительные органы? По некоторым делам город передал материалы еще два года назад", - добавил Кличко.

Он обратился к правоохранителям с призывом отчитаться о статусе дел, по которым КГГА передала документы по результатам аудитов.

"С 2015 Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА совершил 385 проверок. И передал правоохранителям материалы по 316 объектам аудита. На сегодня по этим материалам зарегистрированы 168 уголовных производств или материалы приобщены к делам, возбужденным ранее. Но вот вопрос: какова ситуация с другими делами?" - сказал Кличко.

Напомним, ранее Виталий Кличко призвал власть прекратить давление на столичную власть, ведь незаконные действия вредят международному имиджу Украины.

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