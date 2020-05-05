СБУ пресекла попытку ввоза в Украину партии наркотиков на 200 млн гривен

Служба безопасности Украины изъяла в порту "Южный" Одесской области 53,4 килограмма кокаина, который пытались ввезти из Южной Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как сообщается, первую партию наркотиков силовики обнаружили во время досмотра в порту грузового контейнера с бананами.

"45 брикетов с высококачественным кокаином были спрятаны среди легального груза. Для подтверждения качества "товара" отправители маркировали пакеты своим "фирменным знаком" - изображением "миньона", что указывает на принадлежность к одному из южноамериканских наркосиндикатов. Для усложнения обнаружения наркотика сканером каждый брикет был обернут в свинцовые упаковки", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, ориентировочная стоимость изъятого кокаина на черном рынке составляет более 200 миллионов гривен. Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации канала контрабанды наркотиков.