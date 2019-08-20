СБУ предотвратила теракт на концерте "Квартала" перед Днем Независимости

Фото: изъятые боеприпасы (ssu.gov.ua)

Молодой парень планировал взрыв на "KVARTAL-FEST" под Сумами

В Сумах 19-летний парень готовил теракт во время массовых акций накануне Дня Независимости Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Отмечается, что сотрудники спецслужбы задержали 19-летнего жителя города Сумы, который входит в радикальную молодежную группировку. Вместе с сообщниками он планировал взорвать боеприпасы и взрывчатку в людных местах.

"Правоохранители изъяли по месту жительства злоумышленников гранату Ф-1, боеприпасы и взрывчатые вещества", - говорится в сообщении.





Также сообщается, что следствие проверяет версию о подготовке провокационных акций во время массовых мероприятий по случаю празднования Дня Флага Украины и проведения концерта KVARTAL-FEST 23 августа на территории Сумской области.



Злоумышленнику уже подготовили сообщение о подозрении в совершении преступления. Продолжается досудебное следствие.

Фото: изъятые боеприпасы (ssu.gov.ua)

Напомним, 18 августа в городе Ахтырка Сумской области мужчина устроил стрельбу в кафе, в результате чего пострадал один человек.



Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве вместо традиционного военного парада ко Дню Независимости пройдет Шествие достоинства.



Отметим, что сэкономленные на праздновании деньги раздадут военнослужащим в виде премий. Уже подписан соответствующий указ.