В Киеве на празднование Дня независимости перекроют центр города

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ограничения движения будут действовать 22-25 и 28 августа

Из-за празднования Дня независимости Украины движение в центре Киева ограничат в праздничные дни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии.

Соответствующие ограничения движения в дни празднования Дня Государственного флага и 28-й годовщины Независимости на ряде улиц в центре города и в Днепровском районе столицы устанавливаются распоряжением Киевской городской государственной администрации №1467.

Указано, что в местах торжественных мероприятий также запретят парковку транспорта. Мэрия просит водителей учитывать эти изменения при планировании поездок по городу.

Согласно распоряжению, запретят движение транспорта:

23 августа с 07:00 до окончания мероприятий - на ул. Крещатик во время поднятия Государственного флага возле Киевской администрации;

23 августа с 7:00 до 24 августа 18:00 на Русановском бульваре во время спортивно-массового мероприятия "Забег в вышиванках" Кубок ко Дню Независимости Украины ";

24 августа с 08:00 до 22:00 - на ул. Крещатик во время мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины;

24 августа с 07:00 до 13:00 - на Русановской набережной, Русановском бульваре и Днепровской набережной во время забега в вышиванках;

24-25 августа - на улице Владимирской во время художественного фестиваля.

Транспортное движение временно ограничат и на время праздничных мероприятий:

22 августа с 18:00 до 23:00 - на улицах Крещатик и Михайловской;

23 августа с 17:00 - до завершения мероприятий 24 августа на улицах Большой Житомирской, Михайловской, Костельной, Трехсвятительской, Михаила Грушевского, Крещатик, Архитектора Городецкого, Владимирском спуске и аллеи Героев Небесной Сотни;

24 августа с 10:00 до 12:00 - на улицах Владимирской, Большой Васильковской, Бассейной и на бульваре Тараса Шевченко.

28 августа с 09:00 до 12:00 - на Воздухофлотском проспекте во время мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины.

Напомним, правительство утвердило план мероприятий к празднованию 28-й годовщины независимости Украины. Согласно плану, стартуют мероприятия 23 августа в День государственного флага Украины.

Как писало РБК-Украина, в Офисе президента Украины Владимира Зеленского согласовали план мероприятий к 28-й годовщине Независимости страны.