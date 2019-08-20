В Киеве на празднование Дня независимости перекроют центр города
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)
Ограничения движения будут действовать 22-25 и 28 августа
Из-за празднования Дня независимости Украины движение в центре Киева ограничат в праздничные дни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии.
Соответствующие ограничения движения в дни празднования Дня Государственного флага и 28-й годовщины Независимости на ряде улиц в центре города и в Днепровском районе столицы устанавливаются распоряжением Киевской городской государственной администрации №1467.
Указано, что в местах торжественных мероприятий также запретят парковку транспорта. Мэрия просит водителей учитывать эти изменения при планировании поездок по городу.
Согласно распоряжению, запретят движение транспорта:
- 23 августа с 07:00 до окончания мероприятий - на ул. Крещатик во время поднятия Государственного флага возле Киевской администрации;
- 23 августа с 7:00 до 24 августа 18:00 на Русановском бульваре во время спортивно-массового мероприятия "Забег в вышиванках" Кубок ко Дню Независимости Украины ";
- 24 августа с 08:00 до 22:00 - на ул. Крещатик во время мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины;
- 24 августа с 07:00 до 13:00 - на Русановской набережной, Русановском бульваре и Днепровской набережной во время забега в вышиванках;
- 24-25 августа - на улице Владимирской во время художественного фестиваля.
Транспортное движение временно ограничат и на время праздничных мероприятий:
- 22 августа с 18:00 до 23:00 - на улицах Крещатик и Михайловской;
- 23 августа с 17:00 - до завершения мероприятий 24 августа на улицах Большой Житомирской, Михайловской, Костельной, Трехсвятительской, Михаила Грушевского, Крещатик, Архитектора Городецкого, Владимирском спуске и аллеи Героев Небесной Сотни;
- 24 августа с 10:00 до 12:00 - на улицах Владимирской, Большой Васильковской, Бассейной и на бульваре Тараса Шевченко.
- 28 августа с 09:00 до 12:00 - на Воздухофлотском проспекте во время мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины.
Напомним, правительство утвердило план мероприятий к празднованию 28-й годовщины независимости Украины. Согласно плану, стартуют мероприятия 23 августа в День государственного флага Украины.
Как писало РБК-Украина, в Офисе президента Украины Владимира Зеленского согласовали план мероприятий к 28-й годовщине Независимости страны.